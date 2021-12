Ronhaar breekt op 20ste door bij elite: "Nu rij ik ineens op plek waar ik van droomde, in wiel van Van Aert bijvoorbeeld"

Pim Ronhaar is één van de revelaties in de cross. Op zijn 20ste bokst hij nu op tegen Wout van Aert & co. Terwijl hij ook nog altijd in aanmerking komt voor de beloftencategorie. Het is heel snel gegaan. Daar ga je wel even van nadenken.

Bij Blog Trek Bikes haalt de Nederlander aan dat hij zich nu volledig durft te smijten tussen de grote jongens. "Vorig seizoen riepen ze nog wel: hee, ga eens weg, als ik me ertussen drukte. Nu hoor ik er gewoon bij. Nu rij ik ineens op de plek die ik vroeger alleen op tv zag, en waar ik van droomde. In het wiel van Wout van Aert, bijvoorbeeld." WERELDTITEL VERLENGEN HET DOEL Zo comfortabel kan het daar nochtans ook niet zijn. "Daar kan ik op het moment zelf niet van genieten natuurlijk, want dat is echt ontzettend afzien", lacht Ronhaar. "Maar naderhand is het wel heel cool." Het grootste doel dit seizoen? "Nog een keer wereldkampioen bij de beloften worden", aldus Ronhaar. Want bevestigen is altijd een hele uitdaging. "Wereldkampioen worden is moeilijk, maar het nog een keer worden is nog veel moeilijker. Aan de andere kant: we hebben al een wereldbekercross gehad op dat rondje in Fayetteville in de Verenigde Staten, en het ligt me wel heel erg. Ik werd daar toen vijfde tussen de elitemannen. Dus ik denk wel dat ik een kans maak."