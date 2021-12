Wat met BK veldrijden? Jean-Marie Dedecker vroeg om compensatie, knoop is doorgehakt

Het Overlegcomité besliste dat er bij sportwedstrijden geen publiek meer toegelaten is tot en met eind januari. En dus krijgen we ook een BK veldrijden zonder toeschouwers. Jean-Marie Dedecker eiste een compensatie, de knoop is nu doorgehakt.

De organisatie van het BK kostte iets meer dan een half miljoen euro en dus wilde Jean-Marie Dedecker compensaties voor het gebrek aan publiek. Compensatie Hij krijgt nu zijn zin. Belgian Cycling geeft een compensatie aan de gemeente, omdat het BK achter gesloten deuren moet doorgaan. Dat weet alvast Sporza. En dus kan het BK veldrijden gewoon doorgaan op 8 en 9 januari in Middelkerke. Een pak van het hart voor de toppers van het veld.