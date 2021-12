Geschiedenis is duidelijk, top-2 én volgorde voor WB Dendermonde ligt nu al vast

Zondag is er de Wereldbekercross in Dendermonde. Het wordt het eerste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En dus kennen we eigenlijk al de nummers 1 en 2 én in welke volgorde, als de geschiedenis zich weet te herhalen.

Het is de eerste keer dat Mathieu van der Poel zo laat begint aan zijn crosseizoen, maar alle voorgaande jaren was hij wel meteen op de afspraak in zijn eerste cross. Van de voorbije zeven seizoenen won hij liefst zes keer zijn eerste cross, enkel in 2015 (toen nog achter Sven Nys) lukte dat niet. 6-3 In de negen duels van vorig jaar die van der Poel en van Aert uitvochten was het bovendien 6-3 voor de Nederlander. Als klap op de vuurpijl: in al die crossen vorig seizoen werden VDP en WVA de nummers 1 en 2 van de eindrangschikking. Dus weten we de top-2 én volgorde van zondag al?