Tom Dumoulin voelt zich opnieuw goed na moeilijke periode: "Ik voel mij fit en zit lekker in mijn vel"

Eén van de renners waar we volgend jaar opnieuw reikhalzend naar kunnen uitkijken, is Tom Dumoulin. De Nederlander kende vorig seizoen een moeilijke periode en was zelfs even gestopt met koersen, maar nu is hij helemaal terug.

Dumoulin had een groot interview in De Telegraaf. Daarin vertelde hij onder meer over het feit dat hij opnieuw voor een klassement zal rijden volgend seizoen, maar ook dat hij zich terug lekker in zijn vel voelt na een moeilijke periode. "Vorig jaar in december merkte ik dat het gevoel niet goed was, ik was overtraind en erg moe. Nu voel ik mij fit en zit ik lekker in mijn vel. Ik vind het gewoon geweldig dat er elk jaar een paar van die jonge jongens bij komen. Het maakt het nog moeilijker om een goede klassering te behalen, maar voor het wielrennen is dat geweldig", aldus Dumoulin.