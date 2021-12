Wat als Jean-Marie Dedecker gelijk kreeg? "Ik kon me dat niet voorstellen"

Het BK veldrijden stond na de beslissingen van het Overlegcomité even ter discussie, maar er kwam een oplossing uit de bus.

Na het Overlegcomité stond burgemeester Jean-Marie Dedecker op zijn achterste poten omdat er geen publiek aanwezig mag zijn op het BK.

De financiën van de organisatie zouden door de afwezigheid van het publiek helemaal in het rood gaan. Uiteindelijk kwam er een oplossing uit de bus.

“Ik kon me dat niet voorstellen”, zegt Paul Herygers aan Het Laatste Nieuws over een jaar zonder BK. “Ik ben een beetje de peter van dat BK en heb al heel lang veel vertrouwen in Jean-Marie Dedecker. Ik dacht wel dat hij het voor mekaar ging krijgen, maar eerst moest hij zijn stem eens kunnen verheffen.”

“Dedecker heeft er alles aan gedaan om het BK goed te organiseren, het is niet zo simpel om het leger te overtuigen om op het militaire domein te komen crossen, en nu zouden ze hem als enige op de blaren laten zitten... Dat is een put waar je met geen ladder meer uitgeraakt. Het BK moést doorgaan. Daarvoor was de medewerking van alle instanties nodig.”