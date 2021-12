Lotto Soudal neemt afscheid van landgenoot: "Van ons Development programma tot het WorldTeam, wat een rit was het samen de voorbije jaren"

Gerben Thijssen rijdt al sinds de jeugd voor Lotto Soudal, maar binnenkort komt er verandering in. Hij gaat namelijk voor Intermarché-Wanty-Gobert rijden. Lotto Soudal heeft nu ook afscheid genomen van Thijssen op Twitter.

"Van ons Development programma tot het WorldTeam, wat een rit was het samen de voorbije jaren. Altijd positief blijven, hoe groot de tegenslag ook is. We wensen u het allerbeste voor de toekomst", aldus Lotto Soudal.

𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔 𝐆𝐄𝐑𝐁𝐄𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐉𝐒𝐒𝐄𝐍 🤗



From our Development program to the WorldTeam, what a ride the past years have been together. Always staying positive, no matter how big the setback.



Wish you all the best for what's next, @Thijssen_Gerben! pic.twitter.com/fsXFoAj2eV