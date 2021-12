Pidcock was onder de indruk in Heusden-Zolder, "maar heb het tactisch gespeeld"

Tom Pidcock snelde in de Superprestige van Heusden-Zolder naar de tweede plaats.

Tom Pidcock deed het met een tweede plek in Heusden-Zolder veel beter dan zijn achtste plaats van zondag in Dendermonde.

"Winnen zat er niet in, maar dit was een pak beter dan gisteren", sprak Pidcock bij Eleven Sports. "Ik voelde me redelijk in orde vandaag. Ik rij hier niet vaak goed maar vandaag had ik wel een mooi duel met Eli Iserbyt. Hij was sterker, ik moest het tactisch spelen en dat lukte met mijn sprint. Op deze prestatie kan ik verder bouwen."

Pidcock trekt niet naar Loenhout, hij komt wel in actie op Nieuwjaarsdag. "Ik trekt met een goed gevoel naar Baal. Nu staan er nog een paar trainingsdagen op het programma."