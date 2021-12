Alejandro Valverde blijft ook na volgend seizoen nog bij Movistar, maar hij zal geen renner meer zijn: hij gaat een andere rol invullen

Komend seizoen staat het laatste jaar van Alejandro Valverde op het programma. De Spaanse renner heeft bijna alles gewonnen wat er te winnen valt, maar hij houdt het dus als bekeken als coureur.

In een interview bij AS vertelde Valverde echter dat hij ook in 2023 nog actief zal zijn in de wielersport, maar dan niet meer als renner. "Ik word vooral ambassadeur voor het team. Ik zal ook enkele dagen sportief directeur zijn in de wagen", aldus Valverde.

Hij blijft zo nog zeker een jaar extra actief bij de Spaanse wielerformatie Movistar. Wat hij gaat doen nadat zijn contract afloopt, is echter nog niet duidelijk. Zo weet hij nog niet of hij een andere rol wil blijven invullen in de wielersport. "Is het mijn roeping voor de toekomst? Daar heb ik nog geen idee van", legde Valverde uit en staat te lezen bij Wielerflits.