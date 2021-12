Mathieu van der Poel schrapt twee crossen van zijn programma

Mathieu van der Poel komt donderdag niet aan de start in Loenhout. Zondag is hij ook in Hulst niet van de partij.

Mathieu van der Poel schrapt de crossen van Loenhout en Hulst van zijn programma, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Dat doet hij volgens de krant omwille van aanhoudende pijn in de onderrug. Maandag gaf de Nederlander op in Heusden-Zolder. De rugproblemen begonnen al tijdens het mountainbiken in de maand mei. De val op de Spelen in Tokio hielp daar ook niet veel aan. Begin januari zal Van der Poel beslissen wat hij doet met het verdere programma in de cross. Zijn doel stond op 30 januari op het WK.