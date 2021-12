Eén veldrit is genoeg voor Pogacar deze winter: De Sloveen zal dit seizoen niet meer veldrijden

Tadej Pogacar nam enkele dagen geleden nog deel aan een veldrit, die hij ook overtuigend won, maar voor de rest van deze winter zal de Sloveen niet meer in het veld te zien zijn. Hij heeft namelijk geen veldritten meer op het programma staan.

Tadej Pogacar, die nog niet zo lang geleden een veldrit in zijn eigen land kon winnen, zal niet meer in het veldrijden te zien zijn. Het was dus een eenmalige uitstap naar het veld, want de Sloveen zal zich nu volledig focussen op het nieuwe wegseizoen.

Volgens Sporza zal Pogacar volgende week mee op ploegstage vertrekken met UAE Team Emirates. De ploeg heeft namelijk laten weten dat ze een stage zullen doen in Spanje. Pogacar wil komend seizoen voor de derde keer op rij de Tour de France winnen.