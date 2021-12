Lotto Soudal neemt afscheid van landgenoot: "Meer dan tien jaar samen op pad, wat een rit is het geweest"

Tosh Van der Sande heeft bijna tien jaar voor Lotto Soudal gereden, maar er komt binnenkort dus verandering in. Onze landgenoot verlaat de Belgische wielerformatie namelijk voor een avontuur bij Jumbo-Visma.

Lotto Soudal heeft nu afscheid genomen van Van der Sande op Twitter. "Meer dan tien jaar samen op pad, wat een rit is het geweest. Bedankt voor al die geweldige herinneringen die we samen hebben gemaakt, voor uw loyale teamwork, uw eeuwige positieve mindset en voor het zijn van een geweldige man. Het allerbeste voor de toekomst!"

More than ten years on the road together, what a ride it has been. Thank you @Toshvds for all those amazing memories we made together, for your loyal teamwork, your eternal positive mindset and for being an allround great guy.



All the best for the future! 👊 pic.twitter.com/BhZjYys2T1