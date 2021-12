Bondscoach Vanthourenhout gaat ervan uit dat WK-deelname Wout van Aert voorlopig niet aan de orde is

Ook bondscoach Vanthourenhout komt op de laatste dag van het jaar aan het woord. Wout van Aert zou zijn uitgesproken kopman kunnen zijn op het WK veldrijden. Als die laatste ook bereid is om naar het WK in Amerika te gaan. Daar bestaat voorlopig geen uitsluitsel over.

Vanthourenhout blikt in De Morgen terug op het voorbije wielerjaar en heeft het ook over Remco Evenepoel, maar de meest actuele vraag met de blik op de nabije toekomst is: gaat Wout van Aert naar het WK veldrijden? "Op dit moment ga ik ervan uit dat hij niet gaat. Dat is plan A. Hij rijdt nu zijn crossen en heeft een plan dat loopt tot en met het BK. Als daarna verandering komt in zijn plannen, dan is dat plan B."

© photonews

Die zes overwinningen op rij hebben dus nog niet voor die verandering gezorgd. Bij Van Aert dient alles gestructureerd te gebeuren. "Het is niet dat hij halsoverkop zal afreizen naar het WK. Er bestaat een traject om aan het WK deel te nemen, maar dat hing af van zijn resultaten en zijn gevoel in het veld. Dus er is daar over nagedacht, maar plan A is nog altijd een feit en nog niet in twijfel getrokken."

Momenteel schat de bondscoach de kans dat Van Aert naar het WK gaat dus eerder klein in dan groot. "Op dit moment is deelname aan het WK in Amerika niet aan de orde."