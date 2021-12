Europees kampioen houdt het op slechts één gemiste cross, ploegmaat Thijs Aerts neemt rustdag op 01/01

Baloise Trek Lions heeft nieuws aangekondigd. Zowel over Thijs Aerts als over Europees kampioen veldrijden Lars van der Haar. Die laatste zal op 1 januari 2022 aan de start verschijnen in Baal. Aerts daarentegen past voor de cross die de naam van zijn baas draagt.

Lars van der Haar liet onlangs de Azencross in Loenhout nog schieten vanwege last aan de knie. Meer dan die ene cross missen is hij daarentegen niet van plan. Op zaterdag 1 januari staat hij alweer aan de start van de veldrit in Baal.

Het zal dan de beurt zijn aan Thijs Aerts om eens een wedstrijd over te slaan. Het is voor iedereen in deze periode een heel druk programma. Om er voor te zorgen dat de jongste van de broers Aerts niet te diep in het rood gaat, laat Baloise Trek Lions hem een rustdag inlassen.

🦁 @AertsThijs won't start in tomorrow's GP Sven Nys in Baal. Because of the busy race program he takes an extra day of rest before starting in World Cup Hulst. On the other hand we'll see 🦁 @larsvanderhaar back in action tomorrow! @X2OTrofee pic.twitter.com/OA2LXp4GDF — Baloise Trek Lions (@Baloise_Trek) December 31, 2021

"Thijs Aerts zal niet van start gaan in de GP Sven Nys. Door het drukke koersprogramma neemt hij een extra dag rust, vooraleer hij aan de start komt van de Wereldbekermanche in Hulst", klinkt het in de mededeling op sociale media. "Langs de andere kant zien we Lars van der Haar wel opnieuw in actie in de X2O Trofee."