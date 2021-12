Tom Dumoulin geeft duiding bij de aanpak die hij bij zijn volgende grote ronde in 2022 wil hanteren

Tom Dumoulin is weer klaar om de groteronderenner in zich op de wereld los te laten. In 2022 gaat de Nederlander proberen om nog eens het beste uit zichzelf naar boven te halen in zo'n koers van drie weken. Al legt hij zich op voorhand geen grote verwachtingen op.

In het Algemeen Dagblad legt de Girowinnaar van 2017 uit hoe hij er tegenaan kijkt. Dumoulin is vooral benieuwd hoe hij het er in zo'n grote ronde in 2022 vanaf zal brengen. "Waar ik nu sta tussen de grote mannen in rondes. Dat is het gevoel wat ik nog één keer wil ervaren." GOED VOORBEREIDEN "Ik wil gewoon weer eens een keer een grote ronde rijden", vervolgt Tom Dumoulin. "Mezelf daar volle bak zo goed mogelijk op voorbereiden." Dat zeker en vast dus wel. "En dan kijken waar het schip strandt, zonder daar verwachtingen aan te hangen." Kan zo'n aanpak volgens hem leiden tot een groot succes? "Zo heb ik eigenlijk ook naar de Spelen toegewerkt. Het kan dus wel."