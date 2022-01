Problemen voor Chris Froome met het oog op het nieuwe wielerseizoen: Brit kampt met knieproblemen

Chris Froome wil zich volgend jaar opnieuw kunnen tonen, maar de voorbereiding van de Brit lijkt half in het water te vallen. Froome zou namelijk met een knieblessure zitten door overbelasting.

Chris Froome was in het verleden een zeer succesvolle renner, maar na een zware val is hij nooit meer de Froome geworden die hij ervoor was. De Brit wil volgend jaar opnieuw mooie dingen laten zien, maar de voorbereiding loopt niet vlekkeloos.

Op zijn eigen kanaal op Youtube laat Froome namelijk weten dat hij momenteel met een knieblessure kampt. Volgens Froome zou het komen door overbelasting. Het is niet duidelijk wanneer Froome opnieuw aan zijn voorbereiding kan beginnen.