Tom Pidcock na winst in Hulst: "Ik voelde mij goed, maar Iserbyt bleef druk op mij zetten"

Tom Pidcock heeft deze middag een mooie overwinning geboekt in het veldrijden. In het Nederlandse Hulst was de renner van INEOS Grenadiers net iets sterker dan Eli Iserbyt en Lars van der Haar.

Door de kettingproblemen bij Wout van Aert kregen andere renners vandaag de kans om voor de overwinning te strijden. Uiteindelijk was de Brit Tom Pidcock de sterkste. Hij haalde het voor Iserbyt en van der Haar, terwijl van Aert op de vierde plaats is geëindigd. Uiteraard was Pidcock zeer tevreden met de overwinning. "Ik voelde mij goed en probeerde ook door te duwen. Iserbyt bleef echter druk zetten en in de laatste ronde kreeg ik problemen met mijn ketting, waardoor ik moest opletten dat mijn ketting er niet af zou vallen. nu volgen nog twee crossen en dan komt er een stage", aldus Pidcock na de wedstrijd in een interview bij Sporza.