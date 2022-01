"Hij kan elk parcours aan en zou in elke ploeg passen": Belgische renner houdt er ondanks reclamepraatje van collega mee op

Thomas Sprengers was de voorbije jaren aan het werk voor Sport Vlaanderen - Baloise, maar zijn contract liep af aan het einde van vorig seizoen.

Een andere Belgische renner, Michael Van Staeyen, probeerde op twitter nog met een reclamepraatje om Sprengers aan een job te helpen.

Nog altijd geen prof contract voor @thomassprengers Iemand die in elke ploeg zou passen en alle parcours aan kan. Hopelijk neemt toch 1 ploeg deze kei goeie koereur binnen!! — Michael Van Staeyen (@Van_Staeyen_M) December 6, 2021

Maar dat mocht niet baten en dus heeft Sprengers ondertussen beslist om er mee op te houden na negen jaar bij Topsport-Baloise.

"Ik had een fantastische tijd de voorbije negen jaar. Ik wil iedereen bedanken die mijn gesteund heeft, niet het minst Sport Vlaanderen voor alle kansen. See you down the road", aldus Sprengers in zijn afscheidsrede.