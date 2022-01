Niels Albert onder de indruk van twee renners: "Hij lacht een beetje met de rest" en "Zelfde verwachtingspatroon als bij Evenepoel"

Het veldrijden wordt dezer dagen gedomineerd door renners die ook op de weg vorig jaar mooie dingen lieten zien. De analisten zijn onder de indruk.

Wout van Aert won alles wat er te winnen viel, tot materiaalpech hem in Hulst van de overwinning hield. En boem: Pidcock dook in het gat om zelf te winnen.

Vorig jaar hadden beiden een fotofinish nodig om te weten wie de Amstel Gold Race had gewonnen, het zegt veel.

Lachen

"Zoals Wout nu in het veld aan het rijden is... Zo heb ik hem nog niet veel zien rijden. Hij lacht een beetje met de rest, zo sterk is hij", is Niels Albert onder de indruk van WvA in Het Laatste Nieuws.

"Pidcock? Da’s een héle goeie. Ik heb het gevoel dat er eenzelfde verwachtingspatroon heerst rond Pidcock zoals rond Evenepoel. Die vanzelfsprekendheid vind ik frappant.”