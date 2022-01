Ook wereldkampioene tijdrijden kan enkel aan Amy Pieters denken: "Niets anders lijkt belangrijk"

Dat blijkt uit een tweet die Van Dijk zondagavond de wereld in stuurde. "Het einde en het begin van een jaar is normaal een periode om iets te posten. Op dit ogenblik heb ik er het wat lastig mee. Ik denk aan Amy, niets anders lijkt belangrijk", aldus Van Dijk.

"Ik weet niet of deze post over Amy zal helpen, maar wie weet. Mag de kracht van het peloton met jou zijn", vermeldt Ellen van Dijk ook de hashtag 'StayStrongAmy'. Zeker in Nederland is het hard aangekomen dat Amy Pieters na een zwaar ongeval op training nog altijd in een kunstmatige coma wordt gehouden.

The end & beginning of a year are normally times to post something. At this moment I struggle a bit with it. Thinking of Amy, nothing else seems important. I don’t know if posting about Amy will help her, but who knows #staystrongamy 💪🏻 May the power of the peloton be with you ❤️ pic.twitter.com/u5WDIpZhpo