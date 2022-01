Tom Dumoulin weet waar hij voor het eindklassement wil strijden: de Nederlander zal komend wielerjaar in deze grote ronde te zien zijn

Tom Dumoulin wil zich volgend seizoen na een mindere periode opnieuw tonen. De Nederlander zal als klassementsrenner deelnemen aan een grote ronde, want hij zal te zien zijn in de Ronde van Italië.

Tom Dumoulin heeft een moeilijke periode gehad en even leek het er zelfs op dat hij zijn carrière vroegtijdig zou beëindigen, maar nu is de Nederlander wel opnieuw helemaal terug. Komend seizoen wil hij zelfs opnieuw zijn kans wagen in een grote ronde.

Volgens Wielerflits zou Dumoulin namelijk te zien zijn in de Ronde van Italië. Daar is de ambitie om een goed klassement te rijden. Dumoulin kent de Giro goed, want hij won de Italiaanse grote ronde al in 2017. Het is niet duidelijk of Dumoulin volgend seizoen de Giro zal combineren met een andere grote ronde.