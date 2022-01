Ook de man die de Tour op sandalen reed is erbij: EF Education is klaar met huiswerk voor 2022

Ook EF Education is helemaal klaar met zijn huiswerk voor 2022. Dat betekent dat de man die de Tour op sandalen reed, Lachlan Morton, ook aan boord blijft. Voorlopig behoorde hij samen met Alex Howes nog niet tot de rennerslijst van EF voor 2022.

Bij het voorstellen van de definitieve samenstelling van de ploeg voor 2022 zijn deze twee renners er wel bij. Vooral de naam van Lachlan Morton valt daarbij op. Hij behoorde niet tot de Tourselectie en reed dan maar bij wijze van avontuur alle Tourritten op sandalen, plus ook nog eens alle verplaatsingen op sandalen af te leggen. Altijd wel goed voor een straf verhaal.

In totaal telt EF dit jaar 31 renners. Vorig jaar ging de ploeg door het leven als EF Education-Nippo. Het laatste deel van die naam gaat nog veranderen, beloofde Jonathan Vaughters alvast. Al blijft Nippo sowieso wel aan boord als sponsor.

"Dit is de potentieel sterkste ploeg die we ooit gehad hebben", zegt Vaughters over de ploeg van 2022. "We hebben één derde van de ploeg gewijzigd, dat is een vrij extreem. Het is specifiek onze bedoeling om de manier waarop we koersen te veranderen en ook te veranderen waar we ons op focussen."