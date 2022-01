Renner van Astana droomt van het podium in een grote ronde: "Met de juiste steun en omstandigheden kan het gebeuren"

David De La Cruz zal komend seizoen aan zijn eerste jaar bij Astana beginnen. De Spanjaard heeft bewust voor deze ploeg gekozen, want hij hoopt bij de wielerformatie zijn eigen kansen te krijgen voor een goed eindklassement in een grote ronde.

Zo hoopt De La Cruz zelfs op het podium in een grote ronde. "Ik weet dat ik een paar dingen moet blijven verbeteren, maar ik denk dat het mogelijk is. Met de juiste steun en omstandigheden kan het gebeuren. Dat is waar ik voor werk en het is mijn belangrijkste motivatie in het wielrennen", aldus de Spanjaard en staat te lezen bij Cyclingnews.

De La Cruz vertelde dat hij het waarschijnlijk in de Vuelta zal proberen. "De Vuelta is mijn thuiswedstrijd en mijn grote doel. Ik heb nooit geprobeerd om voor de GC te rijden in de Giro of Tour, dus daar heb ik geen ervaring, maar in de Vuelta zal ik in een vertrouwde positie zitten. Ik zal voor mijn eigen resultaat gaan en ik kijk er echt naar uit", legde De La Cruz uit.