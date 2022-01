Geen publiek, geen feest: "Onbegrijpelijk als je ziet wat ze op de Meir doen ..."

Ook op het BK in Middelkerke gaan we geen supporters zien. En dat is toch wel een beetje een gemiste kans.

Het overlegcomité gaf ons weinig nieuws en het lijkt erop dat de teugels op diverse vlakken worden gevierd qua aantal besmettingen. Shoppen met duizenden in koopjesperiode? Geen probleem. Met honderden examens afleggen? Geen probleem. Maar naar de cross komen kijken? Wel nog steeds een probleem. Onbegrijpelijk "Het is nu zo, al is het onbegrijpelijk. Het stoot tegen de borst om op de Meir tienduizend man samen te zien en het dan hier niet kan, terwijl hier de mensen uit elkaar kunnen staan", aldus parcourbouwer Vervecken over de cross in Herentals bij Sporza. Er valt zeker iets voor te zeggen: zeker in de huidige omstandigheden kan je zeker met een beperkt aantal fans makkelijk weg op een lang parcours, zonder dat het te druk wordt. Drank Het probleem is en blijft natuurlijk dat er - eens er gedronken zou worden - gekke situaties zouden kunnen ontstaan en toch een opeenhoping van volk. Drankstanden dichthouden zou een tussenoplossing kunnen geweest zijn, maar over die oplossing is niet nagedacht.