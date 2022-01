Mister Roger over Wout van Aert en WK: "Trieste beslissing" en "Als ik niet weet wat ze moeten doen, wie dan wel? Jongens toch!"

Als we op zoek zijn naar een man met een mening, dan komen we al snel uit bij Roger De Vlaeminck.

De gewezen wereldkampioen veldrijden heeft zo ook wel zijn mening over de beslissing van Wout van Aert om niet naar het WK in Fayetteville te trekken.

Triest

"Ik weet niet wie beslist heeft dat Wout niet mag of zal rijden, maar de cross is de beste voorbereiding die er is", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Als ik niet weet wat ze moeten doen, wie dan wel? Jongens toch! Ik vind het een trieste beslissing. Ik zou niet thuisblijven voor mijn wegprogramma."