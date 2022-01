Nairo Quintana lijkt keuze gemaakt te hebben: Deze grote ronde lijkt hij niet te zullen rijden

Nairo Quintana is nog altijd een renner om in de gaten te houden in de grote rondes. Aangezien Arkea-Samsic komend seizoen in de drie grote rondes mag starten, heeft Quintana ze dus voor het uitkiezen.

Het programma van Quintana voor komend seizoen is nog niet bekend, maar Giuseppe Acquadro, de manager van Nairo Quintana, heeft al wel een tipje van de sluier kunnen oplichten bij de Spaanse journalist Javier Ares. Bij Wielerflits staat namelijk te lezen dat Quintana de Ronde van Italië, die hij kon winnen in 2014, meer dan waarschijnlijk links zal laten liggen. Zo lijkt de Colombiaan voor een combinatie Tour-Vuelta te zullen gaan.