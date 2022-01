WK veldrijden op de helling?

Komt het WK veldrijden stilaan onder druk te staan? Enkele weken voor de cross in Fayetteville nemen de twijfels toe.

De sanitaire omstandigheden in de Verenigde Staten zijn dezer dagen nog veel ernstiger dan in ons eigen land.

Annulatie?

Bovendien zijn er in de buurt van Fayetteville amper 52% van de mensen gevaccineerd. Een WK zonder publiek of zelfs gewoon geen WK in de States? Het is nog steeds mogelijk.

Belgian Cycling weet voorlopig van niets, de coördinatrice veldrijden van de UCI Christelle Reille is duidelijk in Het Laatste Nieuws: "We zullen in een persbericht communiceren als het zover zou komen dat er een annulatie komt."