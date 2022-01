Iserbyt en Aerts gunnen Van Aert Belgische titel, maar: "Zou mooi zijn als echte crosser kampioen wordt"

Niets lijkt nog in de weg te kunnen staan tussen Wout van Aert en een 5e Belgische driekleur. Ook twee andere protagonisten van dit veldritseizoen denken er zo over.

Eli Iserbyt is nog steeds de zegekoning van het seizoen, al dateert zijn laatste overwinning wel al van 28/11 in het Franse Besançon. Dat Wout van Aert kloppen zondag moeilijk zal zijn, beseft hij maar al te goed.

"Hij is op dit niveau amper te kloppen. Ik zal super moeten zijn, een superdag heb je maar enkele keren op een seizoen. En bovendien moet Wout net iets minder zijn dan zijn normale niveau. Het is fenomenaal hoe hij momenteel rijdt", beseft Eli Iserbyt in Het Nieuwsblad.

Ook Toon Aerts, die in het verleden wel al eens Belgische kampioen werd, beseft dat het een schier onmogelijke opdracht zal worden om Van Aert te kloppen. Met 3 overwinningen is Aerts bovendien geen veelwinnaar dit seizoen.

"Je wil hem zo lang mogelijk volgen maar dat is niet simpel en vaak betaal je zelf dan ook nog eens de rekening. Toch hoop ik dat er een echte crosser kampioen zou worden. Met alle respect voor Wout, maar dat zou mooi zijn voor de sport", besluit Aerts in het dubbelinterview.