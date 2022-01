Lucinda Brand domineert het veldrijden bij de vrouwen, maar: "Ben niet topfavoriete op NK"

Net als in België, wordt dit weekend het Nederlands kampioenschap veldrijden verreden.

In Nederland vindt het NK plaats in Rucphen, waar enkele weken geleden nog een Wereldbekermanche op de planning stond. Rucphen redt daarmee de organisatie van het NK aangezien de initiële organisatoren in Zaltbommal door de coronapandemie de organisatie terug uit handen gaven.

Lucinda Brand was dit jaar al goed voor 16 overwinningen en domiineert het veldrijden helemaal bij de vrouwen. Maar zo een nationale driekleur doet ook wat met de renster van de Baloise Trek Lions. Zelf benoemt ze zich niet tot de topfavoriete.

"Tijdens de wereldbeker in Rucphen won ik namelijk niet dus die status van topfavoriete schuif ik van me af. Ik moet van heel goeden huize komen om de snelle meiden eraf te schudden", vertelt ze bij WielerFlits. "Het is een typische wedstrijd waarin tactiek een grote rol speelt en het geen voordeel is om op kop te rijden. Marianne Vos en Puck Pieterse zijn op deze ronde heel explosief", denkt ze.

Brand won de voorbije weken 7 crossen op rij. De laatste die ze niet kon winnen was... In Rucphen. Marianne Vos versloeg haar toen.