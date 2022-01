Ook Sven Nys en Niels Albert laten er geen twijfel over bestaan wie BK zal winnen

Het WK in de Verenigde Staten kan misschien nog spannend worden, maar het BK in Middelkerke zondag wordt dat wellicht niet.

Ook Sven Nys (9 Belgische titels) en Niels Albert (1 Belgische titel) zien dat er maar één favoriet is voor het BK. "Dit is de beste Wout van Aert ooit", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Sinds Van Aert opnieuw in het veld is gedoken, lijkt het wel een Romeinse veldheer: hij kwam, zag en overwon. Van de 9 crossen die hij mee deed, won hij er 8. Enkel in Hulst kon Van Aert niet winnen omdat hij al snel te kampen kreeg met kettingproblemen.

Winst in Middelkerke zondag zou de 5e Belgische titel opleveren voor Van Aert.