Ploegmanager Van Avermaet, Naesen en Co duidelijk: "Willen een monument winnen"

Eenvoudig zal het niet worden, maar ambitieus mag iedereen zijn. Zo ook Vincent Lavenu, de manager van AG2R Citroën.

De Franse formatie heeft met Dewulf, Naesen (Oliver en Lawrence) Van Avermaet en Van Hoecke vier Belgen in loondienst, voornamelijk voor het klassieke werk.

Maar ook in de rondes en het klimwerk wil AG2R dit seizoen stappen zetten. "We hadden vorig jaar een ritzege in elke grote ronde maar willen het nog beter doen dit jaar", vertelt Lavenu bij L'Equipe. "We willen nog meer wedstrijden winnen, al is dat lastig aangezien we geen sprinter van wereldklasse hebben."

En die koersen die ze willen winnen, zijn liefst grote namen. "Ik geloof dat we een monument kunnen winnen. Jongens als Van Avermaet, Jungels, Godon en Cosnefroy hebben dat potentieel. Bovendien kunnen we met O'Connor, Paret-Peintre en Champoussin een klassement rijden in een grote ronde", klinkt het ambitieus.

Vorig jaar versierde Van Avermaet de enige podiumplaats van AG2R in een monument. Hij werd derde in de Ronde van Vlaanderen. De voormalige Olympische kampioen won van Stuyven de sprint om de derde plaats zo'n halve minuut na de overwinning van Asgreen.

O'Connor werd vorig jaar vierde in de Ronde van Frankrijk maar dankte die plaats vooral aan tijdwinst door in de vlucht van de dag te zitten. Daarna hield hij wel dapper stand in de bovenste regionen van het klassement.