Yordi Corsus koestert speciale zege op parcours dat hem ligt: "Je klopt iemand die Europees kampioen is..."

Yordi Corsus heeft de BK-cross gewonnen die tot dusver het moeilijkst te voorspellen was. Er werd onder meer naar de Europese kampioen gekeken. Corsus vond echter een parcours op zijn maat in Middelkerke en reed technisch een bijzonder sterke wedstrijd.

Was dit de technische perfectie die de renner van de jeugdploeg van Jurgen Mettepenningen aan de dag legde? Zo goed als. "Ik maakte een paar kleine foutjes, maar niet echt veel. Ik bleef bijna foutloos. De zandpassages gingen echt goed. Door het zand rijden ligt me echt, dat is hetgene wat ik het liefste doe."

Mede daarom ook dat Corsus met zelfvertrouwen naar het BK getrokken was. Bovendien was de vorm ook gewoon goed. "Ik had mijn kansen vooraf wel hoog ingeschat. In de vorige koersen was ik altijd wel bij de top vijf. De kansen waren groot, op een parcours dat mij perfect ligt. Ik vond het ook een mooi parcours, met die regen was het ook wat schuiven."

GELOOF AANGEWAKKERD IN BOOM

Voor Corsus is het de derde zege van het seizoen. De tweede overwinning, in Boom, was misschien wel een cruciale. Hij had wel al in Lokeren gewonnen, maar in De Schorre toonde Corsus dat hij ook op een klassementscross - en dus op een hele grote afspraak - kan triomferen. "In Boom won ik tegen diegene die bijna alle crossen gewonnen heeft", had Corsus het over David Haverdings. " Dat gaf mij een goed uitzicht op het BK."

En ook in Middelkerke haalde Corsus het van een tegenstander van formaat. Hij verwees Aaron Dockx naar de tweede plaats en haalde zo de Belgische titel binnen. "Dit is iets heel speciaal. Je klopt iemand die Europees kampioen is. Da's wel speciaal."