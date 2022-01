🎥 Blik met onze video's terug op het BK veldrijden bij de heren, met Wout van Aert als winnaar

Het is een heel mooi BK-weekend geweest. We laten het nog niet helemaal los. Wout van Aert blijft de meester van de cross in België bij de mannen: hij deed er nog een onemanshow bij als afsluiter van zijn veldritseizoen. Met enkele filmpjes blikken we nog eens terug op het BK veldrijden bij de heren

Op het militair domein van Lombardsijde kregen we het beeld te zien dat we de voorbije maanden al zo vaak zagen: Wout van Aert die al van heel vroeg in de wedstrijd de tegenstand overklaste. Dat betekent dus: er alleen vandoor gaan en niet meer omkijken, op zijn Van Aerts.

Wout van Aert is er dan ook nog eens een kei in om zijn inspanningen door te trekken tot het einde. Een tijdrit rijden kan hij als geen ander. Eens hij dus een kloof bij mekaar gereden heeft, zal die voorsprong wellicht enkel groter worden. Zo was het ook op het BK. in de laatste ronde kon hij dan wel de nodige zekerheid inbouwen. Van Aert besefte ook zelf wel dat hij op weg was naar de overwinning.

Dan was het enkel nog de vraag: wie is 'the best of the rest'. Op dit BK bleek dat Laurens Sweeck te zijn. Ook dat mag niet helemaal verbazen. Sweeck is een echte zandspecialist en ook op de andere stroken bleek hij goed genoeg om al wie niet Van Aert heette achter zich te laten. Sweeck bekroonde zijn knappe cross met een tweede plek.