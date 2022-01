Brit zet alle Nieuw-Zeelanders een neus en wint eerste UCI-wedstrijd van het jaar

In Nieuw Zeeland is afgelopen nacht de 5e en laatste etappe van de New Zealand Cycling Classic gereden.

De laatste etappe kon hij niet winnen maar de eindzege ging wel naar de Brit Mark Stewart. De 26-jarige Brit kon tot deze week geenenkele wedstrijd winnen maar zet nu nagenoeg elke Nieuw-Zeelander met een koersfiets een neus. Met zijn ploeg Bolton Equities won hij de eerste etappe van de week, een ploegentijdrit, waardoor hij meteen goed stond in het klassement. Verder kon hij ook nog twee etappes winnen, waaronder eentje op een aankomst na een klim van 6,5 km. Het eindklassement verovert hij uiteindelijk met een voorgift van 38 seconden op Ollie Jones. Wie ook mee reed, was Nieuw-Zeelands kampioen George Bennett. De kersverse renner van UAE Team-Emirates eindigde pas op de 4e plaats in het algemeen klassement en kwam niet verder dan een podiumplaats in andere etappes. Toch straf voor een renner die in 2020 nog 2e werd in de Ronde van Lombarijde.