Niet Lucinda Brand, wel Marianne Vos Nederlandse kampioene veldrijden

Marianne Vos heeft op haar 34e haar 7e Nederlandse titel in het veldrijden gewonnen. De renster van Jumbo-Visma was duidelijk de sterkste en soleerde naar de overwinning.

Topfavoriete Lucinda Brand predikte op voorhand al rust toen iedereen haar bombardeerde tot topfavoriete om Nederlands kampioene te worden in Rucphen. Ze blijkt nu gelijk te krijgen. Dat temperen van de verwachtingen deed de regerende wereldkampioene omdat het NK verreden wordt in Rucphen, de enige cross waar ze de voorbije weken niet kon winnen. De overwinning ging toen naar... Marianne Vos.

Al na enkele rondes schudde Marianne Vos de concurrentie van zich af. Halverwege de cross had Vos al 20 seconden voorsprong op Lucinda Brand die alleen in de achtervolging was. Vos maakte echter geen foutjes, Brand kwam wel een keertje ten val.

Op indrukwekkende wijze soleerde Vos zo naar haar 7e tricolore bij de vrouwen. Brand kon Alvarado afhouden voor het zilver, al zal de kleur van haar medaille haar worst wezen als het geen gouden is.