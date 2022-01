Ook tweede BK-dag begint met solo: Arthur van den Boer is sterkste bij de eerstejaarsnieuwelingen

Het BK-parcours is zeker zwaar genoeg, want we zien voorlopig allemaal solo's. Arthur van den Boer liet ook iedereen achter tijdens de wedstrijd van de eerstejaarsnieuwelingen. Dat was de eerste cross die zondag op het programma stond op het BK veldrijden in Middelkerke.

Aanvankelijk ging Naud De Clercq wel nog goed mee met Arthur van den Boer. Na de derde ronde was de jongeman uit Elewijt wel alleen vertrokken: hij had 12 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger. Achter hen gaapte een grote kloof, de derde plek werd ingenomen door Mathias De Keersmaeker. VAN DEN BOER BOUWT VOORSPRONG UIT Het ging er steeds beter uitzien voor Van den Boer, want de Vlaams-Brabander bouwde zijn bonus uit naar meer dan twintig seconden met een ronde te gaan. De Keersmaeker was nog niet helemaal zeker van zijn bronzen medaille, maar het groepje achter hem had wel behoorlijk wat werk voor de boeg. Dat bleek ook in de slotronde: de posities in de top drie bleven ongewijzigd. Dat betekende dus de triomf voor Arthur van den Boer, de nieuwe Belgische kampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen. Ook De Clercq (zilver) en De Keersmaeker (brons) kunnen met een medaille naar huis.