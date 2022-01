Sweeck bewijst zich nogmaals als zandspecialist: "Geen schande om tweede te worden achter Wout van Aert"

Als er door het zand gekliefd moet worden, noteer dan de naam van Laurens Sweeck. Wout van Aert was de beste op het BK, maar Sweeck was een mooie tweede. Het BK in Middelkerke is zeker één van de hoogtepunten van het seizoen geworden voor de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Het was ook voor Sweeck al wel snel duidelijk wie er met de overwinning aan de haal ging gaan. "Na de eerste ronde zag ik Wout van Aert alleen al maar in de verte. Het is geen schande om achter hem tweede te worden. Het is ondertussen al wel de derde keer op een BK."

HERHALING VAN LILLE EN KOKSIJDE

Sweeck kent zijn statistieken: het gebeurde eerder al in Lille in 2016 en in Koksijde in 2018. "Ik had toch liever nog eens gewisseld, zodat ik een gouden medaille kon pakken." Gelukkig voor hem kroonde Sweeck zich in 2020 wel al tot Belgisch kampioen op het strand van Sint-Anneke.

Ook dit jaar was het opnieuw een zandomloop en dan kan je er zeker van zijn dat Sweeck goed voor de dag komt. "Ik denk dat het wel één van mijn kwaliteiten is dat ik het rijden door zand redelijk goed onder de knie heb. Dat heeft zeker bijgedragen tot deze prestatie."

ZICH GESPAARD IN HERENTALS

Want een verschil ook met die vorige cross enkele dagen geleden, in Herentals. Daar gaf Sweeck op. "Ik wilde mij daar in het begin wel tonen, maar heb mij dan wel een beetje gespaard voor vandaag", verduidelijkte de zilveren medaillewinnaar van het BK. "Dat bleek de juiste keuze te zijn."