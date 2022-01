Zal Wout van Aert last minute toch naar WK trekken? "Fysiek is het mogelijk, daarna ben je geradbraakt"

Het BK in Middelkerke lijkt voor de renners die niet de naam Wout van Aert dragen een race te worden voor de tweede plaats. Op het WK kunnen ze dan weer wel een unieke kans grijpen.

Want op het WK in de Verenigde Staten zullen Mathieu Van der Poel en Wout van Aert niet aanwezig zijn. Van der Poel niet vanwege rugklachten en Van Aert niet omdat een WK aan de andere kant van de wereld niet in het schema past in de voorbereiding op de voorjaarsklassiekers.

"Weet je wat spectaculair zou zijn?", vertelt Albert bij Het Laatste Nieuws. "Als hij last minute zou beslissen dat hij gaat. Vrijdag vertrekken, zaterdag verkennen en zondag koersen om dan meteen weer te vertrekken",, klinkt het.

Sven Nys denkt alvast dat het mogelijk is: "Puur fysiek wel. Met de jetlag reis je best zo vroeg mogelijk of net heel laat af. Je kan dan perfect goed rijden, maar de volgende dag ben je wel geradbraakt", besluit Nys al lachend.