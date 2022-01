Daar genoot Van Aert misschien wel het meest van tijdens crossseizoen: "Leuk onze kapoen in de buurt te hebben"

Na enkele intense maanden zit het crossseizoen van Wout van Aert er alweer op. Genoten, dat heeft hij wel. Kan ook moeilijk anders met negen zeges uit tien crossen. Maar waar hij misschien nog het meeste van genoot: Sarah en Georges waren er steevast bij.

De voorbije maanden waren ook de echtgenote en het zoontje van Wout van Aert er vaak bij op de cross. Ook zondag tekenden ze present in Middelkerke. Hoe is het om dat met hen te kunnen delen? "Da's heel leuk. Dat is voor mij één van de mooie dingen aan het veldrijden, dat je uw familie zo kort bij u kunt hebben. Gelukkig kan dat in deze tijden ook nog."

Sarah volgt Wout ook tijdens het wegseizoen, maar dat is toch al een tikkeltje anders. In de cross ziet Wout ronde na ronde Sarah en Georges staan en dat is dan telkens een extra motivatie op weg naar de zege. "Binnenkort komen er toch weer koersen aan waarbij je toch meer gescheiden bent. Het is leuk om onze kapoen in de buurt te hebben", verwijst Wout van Aert naar zijn zoon.

HERBRONNEN

Het veldrijden heeft het hele gezin weer een mooie periode bezorgd. "Het is nu wel een hoofdstuk dat ik afsluit. Het is een mooi hoofdstuk geweest. Nu hebben we weer tijd om te herbronnen en weer op te bouwen naar een volgende periode."