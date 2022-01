Toon Aerts blikt terug op frustrerend BK: "Spijt dat ik dat gedaan heb" en "Ik kan wereldkampioen worden"

Toon Aerts leek in de beginfase van het BK goed mee te rijden, maar uiteindelijk zakte hij snel weg om als zevende te eindigen.

Aerts kwam in het begin van het BK duidelijk in beeld. “Wout wilde dat ik ook even op kop ging, maar die eerste ronde ging verschrikkelijk snel. Ik maakte toen ook een foutje op de tweede helling”, zegt Aerts aan Sporza.

Van Aert was snel weg en Aerts zakte weg. “Het parcours was moeilijk in te delen. Ik denk dat ik dat verkeerd heb aangepakt. Ik heb niet verkend en dat is misschien een foute keuze gebleken. Ik moet toegeven dat ik halfkoers de moed liet zakken. Maar juist toen begon alles te lukken en had ik spijt dat ik die ronde heb laten lopen.”

Nu Wout van Aert niet meer zal crossen breekt er een nieuwe periode aan. “Dit is het derde deel al. Eerst zonder de Wout en Mathieu, toen mét Wout en Mathieu, en nu begint het volgende deel. Het WK is het belangrijkste dat nog rest dit seizoen. De kans zit erin dat ik wereldkampioen kan worden.”