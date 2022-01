Ex-eindwinnaar Ronde van Wallonië houdt het na 15 jaar voor bekeken in het wielrennen

U zal volgend seizoen in het peloton niet meer moeten zoeken naar Julien El Fares. De 36-jarige Fransman was 15 jaar in het wielrennen te zien, maar de renner houdt het nu voor bekeken.

Julien El Fares kwam vorig seizoen nog uit voor EF Education-Nippo, maar nu houdt de Fransman het volgens Wielerflits voor bekeken. De 36-jarige Julien El Fares was maar liefst 15 jaar in het peloton te zien en kon enkele successen boeken. Zo won El Fares onder meer het eindklassement van de Ronde van Wallonië. Daarnaast kon de Fransman ook nog een etappe winnen in de Tirreno-Adriatico.