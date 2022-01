Dennis begint periode bij Jumbo-Visma sterk en is voor het eerst in vier jaar Australisch kampioen tijdrijden

Rohan Dennis mag de Australische kampioenentrui aantrekken in tijdritten. De aanwinst van Jumbo-Visma begon als grote favoriet aan het nationaal kampioenschap tijdrijden in Australië, meteen de eerste belangrijke afspraak op de weg voor hem en zijn landgenoten in 2022.

In Ballarat, de derde grootste stad in Victoria, stond een tijdrit op het programma van 37,5 kilometer. Het was al enkele jaren geleden dat Dennis zich nog een keer de beste toonde in het Australisch Kampioenschap tijdrijden. Zijn laatste titel dateerde van 2018.

Nu mag Dennis zich opnieuw Australisch tijdritkampioen noemen. Hij haalde als enige een gemiddelde van meer dan 49 kilometer per uur. Dat betekent ook dat hij een behoorlijke voorsprong had ten opzichte van zijn concurrenten.

Luke Durbridge van BikeExchange kwam nog het dichtst in de buurt, maar ook hij kreeg een aanzienlijk verschil aangesmeerd: 1 minuut en 13 seconden. De bronzen medaille is voor Conor Leahy. Die deed er 1 minuut en 48 seconden langer over dan Dennis om het parcours af te leggen. Het is voor Dennis de vierde nationale tijdrittitel uit zijn carrière. Bij de vrouwen won Grace Brown.