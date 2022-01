"Niemand weet wanneer Mathieu top zal zijn" en "Dat is voor VDP enorm moeilijk om mee om te gaan"

Hoe zit het nu met Mathieu van der Poel? Dat is dé hamvraag van de voorbije weken. Vader Adri maakte zich wel wat zorgen, wat denken de analisten?

"Het zou kunnen dat er geen voorjaar is voor Mathieu, het zou kunnen dat hij wél heel goed is. op dit moment weet niemand het", aldus Maarten Vangrambergen in De Tribune.

Pijnscore nul

"Er is geen breuk, er is structureels niets mis, maar Mathieu moet naast de fiets pijnscore nul hebben en pas daarna mag hij opnieuw beginnen opbouwen met trainen."

"Omgaan met de verveling is voor iemand als Mathieu ook heel moeilijk. Hoe langer de aanloop, hoe breder de basis al kan het bij Mathieu ook wel snel gaan. Niemand weet het op dit moment, misschien is hij top in de voorjaarsklassiekers, misschien is hij pas top in de Tour de France."