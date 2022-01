OFFICIEEL: mountainbiker Schuermans krijgt kans bij wegploeg: "Geschikte jaar om wegwielrennen te ontdekken"

U kent Jens Schuermans uiteraard uit het mountainbike. Ook het wegwielrennen wil hij nu volop gaan ontdekken en hij krijgt daar ook de kans voor. Schuermans heeft zich aangesloten bij BEAT en zal namens deze ploeg ook een wegprogramma afwerken.

"Ik ben heel blij om met BEAT de kans te krijgen om het wegwielrennen echt te ontdekken. In het verleden reed ik als belofte wel eens een rittenkoers in voorbereiding op mountainbikewedstrijden. Dat lukte vrij goed en het was iets wat ik graag ook wilde verder ontdekken. De laatste jaren was hier echter weinig ruimte voor door mijn ambities in het mountainbiken op de Olympische Spelen", doet Schuermans zijn verhaal.

GOEDE MOMENT

Nu is het goede moment er wel. "2022 is hét geschikte jaar om het wegwielrennen wel te ontdekken en te zien hoever ik hierin kan geraken. Met BEAT en de omkadering van de ploeg heb ik een team gevonden met veel expertise die me zeker goed kunnen begeleiden en helpen in dit traject."

Sowieso is het altijd iets leuk om iets nieuws te proberen en het gaat hem sportief zeker vooruit helpen. "Het is ook een nieuwe impuls voor mijn carrière en ik geloof dat de combinatie van beide disciplines me zeker gaat helpen om te blijven groeien als atleet."