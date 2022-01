Simon Clarke vindt reddingsboei: "Een ploeg waar ik ook voor gekozen zou hebben in normale transferperiode"

Clarke verliet eind 2020 Education First voor Qhubeka, maar die ploeg kon door financiële problemen niet actief blijven in de WorldTour. Zo bleef de 35-jarige renner zonder ploeg zitten, tot de onderhandelingen met Israel-Premier Tech alsnog uitmondden in een contract.

