📷 Chris Froome gaat op de foto met grote fan: "Dat is toewijding!"

Chris Froome is nog steeds op zoek naar zijn beste vorm na zijn val van enkele jaren geleden, maar toch is de Brit nog steeds enorm populair bij de wielerfans. Zo ging hij op de foto met één van die fans.

De fan in kwestie lijkt een grote fan te zijn van Israel-Premier Tech, de ploeg waar Chris Froome actief is, want de fan had de nieuwste tenue al aan van de wielerploeg en hij reed ook met dezelfde soort fiets.

"Ik nam vandaag even de tijd voor een foto met een fan. Hij had de nieuwe tenue van de ploeg en hij maakte gebruik van factorbikes. dat is toewijding!", laat Chris Froome weten bij de foto dat op Twitter terug te vinden is.