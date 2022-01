Was BK veldrijden een kantelmoment voor Laura Verdonschot? "Ik weet dat vooruit kijken belangrijk is"

De eerste veldrit sinds het BK veldrijden komt eraan. Daar gaf Laura Verdonschot de criticasters lik op stuk met een derde plaats. Het is wel zo dat Verdonschot een matig en moeilijk 2021 achter de rug heeft. Mogelijk is ze nu opnieuw vertrokken voor een betere periode.

Tijdens die moeillijke momenten heeft Verdonschot wel één en ander te horen gekregen. "Als het slecht gaat, hoor je van alles. Soms zijn mensen heel grof tegenover topsporters. Het gebeurt wel soms dat ik mij daar vragen bij stel."

PLEZIER GEBONDEN AAN PRESTATIES

Daar hoeft ze nu niet meer over na te denken: Verdonschot amuseert zich opnieuw op de cross. "Het plezier is zeker terug. Ik denk dat dat ook gebonden is aan goede prestaties." En haar nieuwe omgeving doet haar mogelijk ook deugd. "Het zijn in deze ploeg allemaal meisjes die het plezier bovenaan het verlanglijstje hebben staan en waarin dat plezier ook geuit wordt."

In Middelkerke beleefde Verdonschot haar eerste succes met haar nieuwe ploeg. "Het BK was sowieso een opsteker." Op dat elan verder gaan dan maar? "Ja, op deze weg verder inslaan. Ik houd er rekening mee dat het dit seizoen misschien niet meer helemaal goedkomt, maar er komt ook weer een nieuw seizoen aan. Het is altijd vooruit kijken. Ik weet dat dat belangrijk is, maar het niet altijd simpel als je in een dipje zit."