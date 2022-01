Hommeles in wielerland: rennersvakbond CPA dreigt met rechtszaak tegen The Cyclists' Alliance

Het zit er in het wielrennen bovenarms op tussen de CPA en The Cyclists' Alliance. De CPA is de rennersvakbond, The Cyclists'Alliance is de vrouwelijke tegenhanger die de belangen van de wielrensters vertegenwoordigt. De hele heisa draait om het CPM-systeem.

"Na het lezen van de laatste berichtgeving van The Cyclists' Alliance, behoudt de CPA zich het recht voor om TCA aan te klagen voor het verspreiden van valse informatie met duidelijke intentie om de CPA te belasteren en de renners en rensters te manipuleren", komt er via een persbericht straffe taal vanuit de CPA. "Het fake news onder de titel Centralized Money Prize Management System, dat dit jaar wordt uitgebreid naar het vrouwenwielrennen, demonstreert het gebrek aan geloofwaardigheid van TCA betreffende dit onderwerp", besluit de CPA. TEGENSTRIJDIGE BERICHTEN OVER PRIJZENGELD The Cyclists' Alliance had in een brief om opheldering gevraagd, omdat het bepaalde wedstrijden graag nog opgenomen zou zien in het CPM en was er ook bezorgd over dat liefst 13,82% van het prijzengeld voor de vrouwen zou ingehouden worden voor beheerskosten. Volgens de CPA klopt dat helemaal niet van en gaat het slechts om 1,82%.