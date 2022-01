Opvallend: niet alleen Ronde van Vlaanderen, maar ook Dwars door Vlaanderen voor Tadej Pogacar

Tadej Pogacar wil dit seizoen indruk maken in het voorjaar. Zo heeft de Sloveen ook nog Dwars door Vlaanderen aan zijn kalender toegevoegd. Daarnaast zal hij ook te zien zijn in de klimklassiekers en de Ronde van Vlaanderen.

Eerder raakte het nieuws al bekend dat Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen zal starten, maar de Sloveen wil meer. Zo heeft hij volgens Sporza ook besloten om deel te nemen aan Dwars door Vlaanderen.

Het heeft allemaal te maken met de Tour de France, want in één van de ritten zullen de renners kasseien moeten bedwingen. De Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen is dus de ideale voorbereiding voor deze etappe.