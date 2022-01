Ploegmaat VDP mikt op Monument: "Belangrijke zeges pakken met Mathieu en waarom niet persoonlijke voldoening"

Bij Alpecin-Fenix hopen ze om de goede lijn van de voorbije jaren door te trekken. Mathieu van der Poel is opnieuw het grote uithangbord, maar hij is niet de enige die ze bij de ploeg kunnen uitspelen. Ook Kristian Sbaragli heeft zijn zinnen gezet op een Monument.

In een gesprek met Tuttobiciweb laat de 31-jarige Sbaragli blijken dat hij nog lang niet klaar is met het wielrennen. "Ik hoop een goed niveau te halen en zo lang mogelijk competitief te zijn. Ik hoop belangrijke overwinningen te pakken met Mathieu en waarom niet ook een persoonlijke voldoening te verwezenlijken."

KINDERDROOM

Wat die persoonlijke voldoening dan moet zijn, daar hoeft Sbaragli niet lang over na te denken. "Ik droom ervan om Milaan-Sanremo te winnen. Het is al een droom van mij sinds ik een kind was." Voorlopig is zijn beste uitslag in La Primavera een toptwintignotering.

Is een overwinning dan wel realistisch? "Ik weet dat het moeilijk zal zijn, want ik moet ook Van der Poel ondersteunen. Maar elke keer je aan de start komt, heb je kans om te winnen. De mogelijkheid is altijd daar, je moet er enkel sterk genoeg in geloven."