Eli Iserbyt heeft zijn wensen voor het WK veldrijden: "Niet doen zoals op het EK"

Eind deze maand wordt in Fayetville in de Verenigde Staten het WK veldrijden gereden. Eli Iserbyt wil een andere tactiek dan op het EK.

Iserbyt is één van de kandidaten op de wereldtitel. “Het zal nog altijd enorm moeilijk zijn om Pidcock te volgen, maar ik denk dat ik getoond heb dat ik de enige ben die het misschien kan”, zegt Iserbyt aan Het Nieuwsblad.

“Op een zwaar parcours kan Toon Aerts het misschien ook. Daarom vind ik dat we met twee speerpunten naar het WK moeten gaan. Met vijf kopmannen werkt het niet. Het EK was een fiasco.”

Hij is dan ook duidelijk. “Ik hoop, bij wijze van spreken, dat de ploegmaats op het WK niet in de weg gaan rijden. Maar dat ze ons in onze positie laten zodat wij al onze energie in de strijd met Pidcock kunnen steken. De cross van zondag is een bewijs: Sweeck heeft hier heel goed werk voor me geleverd. Ik hoop dat we het op het WK ook kunnen tonen.”